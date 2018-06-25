Станислав Черчесов: "Для нас в матче с Уругваем не было никаких сюрпризов. Сами себе все придумали"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал факт того, что команда матч 1/8 финала проведет на крупнейшем стадионе страны Лужники, а также пояснил, в чем уругвайцы превзошли нашу команду.

- Будете играть в Лужниках, а не в Сочи. Может, это и к лучшему?

- Единственный плюс. Если бы от этого что-то зависело, мы бы построили в тех городах, где играем, стадионы в пять раз больше. Но все зависит не от этого, а от того, как подготовимся к игре и настроимся на нее. Мы хотели сегодня выиграть, занять первое место, не смотрели, где мы играем. Лучше сегодня три, чтобы уже меньше говорить на какие-то темы. А Лужники - мой стадион.

- Можете сказать, какие преимущества были у Уругвая, которые дали ему закончить матч так?

- Понятно, что и игроки есть хорошего класса. У нас тоже есть футболисты высокого класса, не хуже. Мне понравилось, как команда среагировала на ситуацию, вдесятером показала достаточно агрессивный футбол и желание играть сердцем. Но у уругвайцев есть стандарты, которыми они обыграли и Египет, и нас. Для нас в этом не было никаких сюрпризов. Сами себе придумали. На таком уровне после таких вещей тяжело отыгрываться, тем более вдесятером.

- Проблемы со здоровьем в команде какие-то новые появились, или все нормально?

- Слова "проблемы" в нашем лексиконе нет. Сегодня игра закончилась, все восстанавливаются. Болячки после игры сразу не вылезают, надо подождать день-два. Надо восстанавливаться, готовиться. И мы это сделаем.

Сборная России проведет матч 1/8 финала 1 июля в Сочи. Соперником нашей команды станет команда, занявшая первое место в группе B, в которой выступают Испания, Португалия, Иран и Марокко. (Игорь РАБИНЕР)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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