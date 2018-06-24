СМИ: Джака и Шакири могут быть дисквалифицированы на два матча

Полузащитник Гранит Джака и нападающий Джердан Шачири, представляющие сборную Швейцарии, могут получить двухматчевую дисквалификацию за политические жесты в матче чемпионата мира против Сербии (2:1), сообщает ВВС.

Напомним, игроки отпраздновали свои голы в ворота сербов, изобразив руками двуглавого орла – символ Албании, с которой Сербия имеет весьма натянутые отношения.

Ранее ФИФА открыла дисциплинарное дело против Шачири и Джаки и изучает их действия на предмет провокации. Отметим, что жесты могут попасть под 54-ю статью дисциплинарного кодекса, который предполагает штраф в 5 тысяч швейцарских франков и дисквалификацию на два матча.

Если игроков накажут накажут, то они пропустят матч с Коста-Рикой (27 июня, Нижний Новгород) в последнем туре группового этапа и встречу 1/8 финала, если швейцарцы выйдут в плей-офф.

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