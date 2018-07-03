Славен Билич: "Дзюба напоминает уличного футболиста. У Смолова есть все"

Знаменитый балканский специалист, бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич рассказал "СЭ", что думает о четвертьфинале чемпионата мира, о футболистах сборной России, а также вспомнил время, проведенное в нашей стране.

– Кого из игроков вы выделите?

– Молодая звезда сборной – Головин. Опытный Самедов, бывший игрок моего "Локомотива" – топ-профессионал. Дзюба пока не мог реализовать свой потенциал, он мне напоминает уличного футболиста – знает, что делать, умен, много борется, придерживает мяч. На скамейке запасных сидит мой Алексей Миранчук и Смолов, у которого есть все. Дзагоев – один из сильнейших игроков. И это большая потеря, если он не будет готов к матчу с Хорватией. Черышев хорош, Зобнин и другой полузащитник. На букву "Г"...

– Газинский.

- Да, он забил первый гол на чемпионате мира. В защите надежен Жирков. Фернандес – может быть, лучший правый защитник на турнире, постоянно бегает вдоль по бровке. Опытный Игнашевич, Кутепов силен, топ-голкипер Акинфеев... Хвалите Станислава. Он находился под громадным давлением перед чемпионатом, но проделал отличную работу. (Гоша ЧЕРНОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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