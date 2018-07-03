Славен Билич: "Дзюба напоминает уличного футболиста. У Смолова есть все"

Знаменитый балканский специалист, бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич рассказал "СЭ", что думает о четвертьфинале чемпионата мира, о футболистах сборной России, а также вспомнил время, проведенное в нашей стране.
– Кого из игроков вы выделите?
– Молодая звезда сборной – Головин. Опытный Самедов, бывший игрок моего "Локомотива" – топ-профессионал. Дзюба пока не мог реализовать свой потенциал, он мне напоминает уличного футболиста – знает, что делать, умен, много борется, придерживает мяч. На скамейке запасных сидит мой Алексей Миранчук и Смолов, у которого есть все. Дзагоев – один из сильнейших игроков. И это большая потеря, если он не будет готов к матчу с Хорватией. Черышев хорош, Зобнин и другой полузащитник. На букву "Г"...
– Газинский.
- Да, он забил первый гол на чемпионате мира. В защите надежен Жирков. Фернандес – может быть, лучший правый защитник на турнире, постоянно бегает вдоль по бровке. Опытный Игнашевич, Кутепов силен, топ-голкипер Акинфеев... Хвалите Станислава. Он находился под громадным давлением перед чемпионатом, но проделал отличную работу. (Гоша ЧЕРНОВ)
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //
Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018
Опрос
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Локомотив М (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Юрий Жирков
- Славен Билич
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Федор Смолов
- Денис Черышев
- Мариу Фернандес
- Алексей Миранчук
- Александр Головин