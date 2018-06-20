Сергей Горлукович: "Головин, мой тебе совет: беги из нашего чемпионата пешеходов!"

Бывший защитник сборных СССР и России Сергей Горлукович считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину нужно обязательно уезжать в европейский чемпионат сразу после ЧМ-2018.

– Головин, пожалуй, самое светлое пятно в нашем футболе за последние полтора года. Радует, когда молодой парень прогрессирует. Видно, что думает на поле, делает выводы, – заметил Горлукович.

– Так он потянет в "Ювентусе" или нет?

– Знаю одно. Ему сразу после чемпионата мира надо уезжать в Европу! А то его постигнет участь Дзагоева. Алан тоже в перспективных все ходил. И что? А так никуда и не сорвался. Уезжать срочно из этого чемпионата пешеходов! Даже если он еще на год останется в ЦСКА, начнет деградировать. Ну нет в РФПЛ условий для роста… Что тут делать? Тачку возить с черепашьей скоростью? Головин, мой тебе совет: беги отсюда в любой сильный европейский чемпионат. В любой! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Горлуковича - здесь