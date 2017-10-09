Сердар Азмун: "Все игроки сборной Ирана - звезды"

Нападающий "Рубина" и сборной Ирана Сердар Азмун отметил, что у каждого футболиста есть взлеты и падения. По его мнению, он может прогрессировать в казанском клубе.

- Вы - главная звезда сборной Ирана. Игра пройдет в Казани. Для вас это особенная игра?

- Каждый игрок в нашей команде, от вратаря до нападающего - звезды. Наша задача выполнять все, что от нас требует тренер.

Я не делю игроков на тех, кто играют на родине и заграницей. Да, те кто играет не в Иране привлекают больше внимания на себя, но и внутри страны у нас есть очень сильные игроки.

- Многие считают, что в этом сезоне вы остановились в развитии.

- Я уважаю любую критику - это закономерно. Но в первую очередь судить об этом тренеру. У любого игрока есть взлеты и падения. С поддержкой болельщиков, такой какая была в "Ростове" и такой, как здесь в Казани, я могу прогрессировать. (Артур ЕНИКЕЕВ)