20:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Италии предварительно выбрала Баковку тренировочной базой на ЧМ-2018


Сборная Италии предварительно выбрала подмосковную Баковку тренировочной базой на время чемпионата мира 2018 года в России, информирует "Р-Спорт". Однако, как отмечается, игроки планируют проживать в отеле. Окончательное решение будет принято после стыковых матчей.

Напомним, что Италия заняла второе место в группе G европейского отборочного турнира. Команде предстоит участвовать в стыковых матчах, жеребьевка которых пройдет 17 октября. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12-14 ноября.

Баковка является тренировочной базой "Локомотива".

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171012/1127074976.html

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