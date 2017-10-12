Сборная Италии предварительно выбрала Баковку тренировочной базой на ЧМ-2018

Сборная Италии предварительно выбрала подмосковную Баковку тренировочной базой на время чемпионата мира 2018 года в России, информирует "Р-Спорт". Однако, как отмечается, игроки планируют проживать в отеле. Окончательное решение будет принято после стыковых матчей.

Напомним, что Италия заняла второе место в группе G европейского отборочного турнира. Команде предстоит участвовать в стыковых матчах, жеребьевка которых пройдет 17 октября. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12-14 ноября.

Баковка является тренировочной базой "Локомотива".