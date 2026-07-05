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Сегодня, 10:30

Вратарь сборной Парагвая Хиль — о том, что Мбаппе не пожал ему руку: «Он меня взбесил»

Руслан Минаев

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль прокомментировал инцидент после финального свистка в матче со сборной Франции (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Голкипер хотел пожать капитану французской сборной руку, но Мбаппе его проигнорировал, начав праздновать победу. Тогда вратарь бросил мяч в сторону форварда и попал тому в спину. Мбаппе никак не отреагировал.

Килиан Мбаппе игнорирует рукопожатие с&nbsp;Орландо Хилем.Вратарь сборной Парагвая Хиль бросил в Мбаппе мяч после того, как француз не пожал ему руку на ЧМ-2026

«Килиан Мбаппе меня взбесил. Я протянул руку, чтобы поздравить его, но он меня проигнорировал», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Хиля.

Килиан Мбаппе во&nbsp;время матча с&nbsp;Парагваем.«Если нас посылают — мы посылаем тоже!» Мбаппе зол из-за грязной игры парагвайцев: как они избежали карточек?

Хилю — 26 лет. Он является игроком аргентинского «Сан-Лоренсо». За сборную Парагвая вратарь провел 11 матчей.

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