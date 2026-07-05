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Бразилия — Норвегия: прямая видеотрансляция, смотреть онлайн матч ЧМ по футболу

Бразилия и Норвегия встречаются в матче ЧМ по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Бразилии и Норвегии встречаются в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в воскресенье, 5 июля. Игра проходит на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», начало — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

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«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Бразилия — Норвегия можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Бразилия
Норвегия

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где встретится с Мексикой или Англией.

В 1/16 финала Бразилия победила Японию (2:1), а Норвегия с тем же счетом обыграла Кот-д'Ивуар.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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