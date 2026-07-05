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Сегодня, 20:38

Александр Плющенко: «Для меня Возинья лучше Яшина»

Сергей Филин

13-летний фигурист Александр Плющенко считает, что вратарь сборной Кабо-Верде Возинья лучше обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина.

В матче 1/16 финала чемпионата мира с Аргентиной Возинья отразил 8 ударов по воротам, 5 из них нанес 39-летний Месси. Сборная Кабо-Верде проиграла со счетом 2:3 и покинула турнир.

«Яшин великий игрок футбола, ничего не сказать, но... В его время в футбол играли в плохих условиях. Никто из моего поколения не видел игру Яшина, тогда не было записей. Понимаете, никто же и правда не видел его игру. Я не могу сказать, что он лучше Нойера и Куртуа. Для меня тот же Возинья лучше Яшина, потому что я видел его игру, он крутой чувак и нравится мне. А про Льва Яшина не могу так сказать. К сожалению, то, что не могу видеть, я не могу оценивать», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья жмет руку Лионелю Месси после поражения от&nbsp;Аргентины.Возинья и сборная Кабо-Верде — такие же, как ты и твои несбывшиеся мечты. Поэтому ты их так полюбил

Лев Яшин — единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Он получил награду в 1963 году.

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Возинья

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