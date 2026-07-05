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Сегодня, 21:36

Роналду назвал чемпионат мира-2026 последним в своей карьере

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним. Однако он выразил надежду, что игра со сборной Испании в 1/8 финала не окажется его прощальным матчем.

«Наслаждаюсь по максимуму тем, что станет моим последним чемпионатом мира. Надеюсь, завтрашний матч не будет для меня последним. Так вы сможете помучить меня еще немного», — приводит AS слова Роналду.

Также 41-летний футболист отметил, что покинет чемпионат мира с чистой совестью, когда бы этот день ни настал.

«Люди действительно хотят, чтобы я не возвращался... Этот день настанет, да. Буду честен. Что бы ни случилось завтра, Криштиану уйдет отсюда с чистой совестью — на 1000 процентов. Я играю, потому что страстно люблю футбол. Что бы ни случилось завтра, я буду счастлив», — добавил он.

Матч Португалия — Испания состоится 6 июля в 22.00 по московскому времени.

На чемпионате мира-2026 Роналду провел 4 матча за сборную Португалии и отметился 3 голами.

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