Колосков не верит, что причиной отмены дисквалификации Балогуна стал звонок из Белого дома

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ФИФА о приостановке одноматчевой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна, благодаря чему он сможет сыграть с Бельгией в 1/8 финала чемпионата мира.

5 июля журналист Бен Джейкобс сообщил, что Белый дом обращался в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) и к ее президенту Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации нападающего.

«Нужно иметь достоверную информацию, почему это произошло. Я не верю, что кто-то из Белого дома звонил Инфантино ради того, чтобы один игрок был помилован. Мне кажется, это какие-то фантазии. Кто-то из ФИФА должен дать объяснения, почему дисквалификацию отложили», — сказал Колосков «СЭ».

24-летний форвард получил красную карточку на 64-й минуте встречи с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026. До этого он забил гол на 45-й минуте.

5 июля ФИФА приостановила дисквалификацию футболиста. Балогун сможет принять участие в матче с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026. Игра состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.