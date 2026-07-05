Роналду — о завершении карьеры в сборной: «Я уйду, когда захочу сам, а не когда захотите вы»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в национальной команде в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против сборной Испании.

Игра Португалия — Испания состоится 6 июля в 22.00 по московскому времени.

«Так было с тех пор, как я присоединился к сборной в 18 лет, и это не изменится. Я всегда рядом — душой и телом. Играю я или нет, у меня всегда будет важная роль. Я завершу карьеру, как сказал несколько лет назад, когда захочу сам, а не когда захотите вы. Считаю, что задавать один и тот же вопрос — пустая трата времени», — приводит AS слова Роналду.

На счету Роналду 232 матча за сборную Португалии, в которых он отметился 146 голами. Вместе с национальной командой форвард стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выигрывал Лигу наций (сезон-2018/19 и 2024/25).