Балогун может стать первым футболистом за 56 лет, который сыграет в следующем матче ЧМ после удаления

Нападающий сборной США Фоларин Балогун может стать первым футболистом за 56 лет, которому удастся сыграть в следующем матче чемпионата мира после удаления.

С момента введения красных и желтых карточек на ЧМ-1970 не было ни одного подобного случая, сообщает Opta.

24-летний форвард получил прямую красную карточку на 64-й минуте встречи США с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира и должен был пропускать матч своей команды в следующем раунде плей-офф турнира.

5 июля ФИФА приостановила дисквалификацию футболиста. Балогун сможет принять участие в матче с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026. Игра состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.