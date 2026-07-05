Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации футболиста сборной США Балогуна

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение ФИФА приостановить одноматчевую дисквалификацию форварда американской сборной Фоларина Балогуна с испытательным сроком в один год.

24-летний футболист получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча США с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 и по регламенту должен был пропустить игру 1/8 финала с Бельгией.

«Спасибо ФИФА за то, что поступила правильно и исправила великую несправедливость!» — написал Трамп в Truth Social.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между США и Бельгией состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.