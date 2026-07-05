В Футбольной ассоциации Бельгии потрясены решением ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) отреагировала на решение Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация потрясена решением ФИФА признать игрока сборной США Фоларина Балогуна имеющим право принять участие в матче США — Бельгия. В целях защиты законных прав всех команд-участниц и сохранения фундаментальных принципов честной игры как на нынешнем чемпионате мира, так и на будущих турнирах, ассоциация изучает все возможные варианты дальнейших действий», — приводит слова RBFA журналист Бен Джейкобс.

24-летний форвард получил прямую красную карточку на 64-й минуте встречи США с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира и должен был пропускать матч своей команды в следующем раунде плей-офф турнира.

5 июля ФИФА приостановила дисквалификацию футболиста. Балогун сможет принять участие в матче с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026. Игра состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.