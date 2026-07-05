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Судейство

Сегодня, 23:35

Бразилия — Норвегия: ВАР помогла назначить пенальти, но пропустила фол в начале атаки?

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 10-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия судья Исмаил Элфат ошибочно оценил действия Кристоффера Айера и не назначил пенальти в пользу южноамериканцев. Рефери не заметил, что норвежский защитник с нарушением правил остановил Матеуса Кунью: в подкате не попал по мячу и сбил соперника.

Видеоассистенты Татьяна Гусман, Леодан Гонсалес и Карлос дель Серро Гранде провели проверку и предложили Элфату посмотреть повторы на мониторе у поля. Изучив их, арбитр объявил, что Айер сбил Матеуса Кунью, и назначил 11-метровый удар.

При этом видеоассистенты не обратили внимания на случившееся в центре поля или не сочли это за нарушение правил. На 10-й минуте атака бразильцев, которая привела к падению Матеуса Куньи, возможно, началась с фола одного из южноамериканцев в центре поля. Если это действительно так и было, тогда Элфату помимо фола на нападающем следовало показать тот эпизод в центре поля для оценки и принятия решения.

Игра проходит на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Бразилия — Норвегия.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Бразилия
Норвегия
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