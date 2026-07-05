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Сегодня, 20:25

Нападающий сборной Колумбии Кордоба пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы

Сергей Филин

Форвард «Краснодара» и сборной Колумбии больше не сыграет на чемпионате мира 2026 года, сообщил журналист Пепе Сьерра.

33-летний нападающий получил повреждение в начале матча 1/16 финала ЧМ против Ганы. Он вышел в стартовом составе, но был заменен на 8-й минуте встречи.

«Джон Кордоба больше не сыграет на чемпионате мира. У него диагностирован разрыв приводящей мышцы, из-за которого он выбыл примерно на четыре недели. Сборная Колумбии потеряла одного из своих нападающих и продолжит выступление на турнире с 25 футболистами», — написал Сьерра в соцсетях.

Джон Кордоба (в&nbsp;центре).Кордоба выбыл на месяц из-за травмы. Проблемы теперь не только у сборной Колумбии, но и у «Краснодара»

В 1/8 финала ЧМ Колумбия встретится с Швейцарией. Матч состоится 7 июля, его начало запланировано на 23.00 по московскому времени.

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