Нападающий сборной Колумбии Кордоба пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы

Форвард «Краснодара» и сборной Колумбии больше не сыграет на чемпионате мира 2026 года, сообщил журналист Пепе Сьерра.

33-летний нападающий получил повреждение в начале матча 1/16 финала ЧМ против Ганы. Он вышел в стартовом составе, но был заменен на 8-й минуте встречи.

«Джон Кордоба больше не сыграет на чемпионате мира. У него диагностирован разрыв приводящей мышцы, из-за которого он выбыл примерно на четыре недели. Сборная Колумбии потеряла одного из своих нападающих и продолжит выступление на турнире с 25 футболистами», — написал Сьерра в соцсетях.

В 1/8 финала ЧМ Колумбия встретится с Швейцарией. Матч состоится 7 июля, его начало запланировано на 23.00 по московскому времени.