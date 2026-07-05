Бразилия — Норвегия: Дуглас Сантос и Холанн выйдут с первых минут, Неймар — в запасе
Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Норвегии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Игра пройдет на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени.
Нападающие сборной Бразилии Неймар и Луис Энрике, выступающий в РПЛ за «Зенит», остались в запасе.
Бразилия: Аллисон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Мартинелли, Каземиро, Гимарайнс, Раян, Винисиус, Кунья.
Норвегия: Нюланд, Вольфе, Хеггем, Аер, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Холанн, Серлот.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
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