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5 июля, 21:43

Бразилия — Норвегия: Дуглас Сантос и Холанн выйдут с первых минут, Неймар — в запасе

Алина Савинова
Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Норвегии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Игра пройдет на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Нападающие сборной Бразилии Неймар и Луис Энрике, выступающий в РПЛ за «Зенит», остались в запасе.

Бразилия: Аллисон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Мартинелли, Каземиро, Гимарайнс, Раян, Винисиус, Кунья.

Норвегия: Нюланд, Вольфе, Хеггем, Аер, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Холанн, Серлот.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Бразилия
1:2
Норвегия

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