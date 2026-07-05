Бразилия — Норвегия: Дуглас Сантос и Холанн выйдут с первых минут, Неймар — в запасе

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Норвегии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Игра пройдет на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Нападающие сборной Бразилии Неймар и Луис Энрике, выступающий в РПЛ за «Зенит», остались в запасе.

Бразилия: Аллисон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Мартинелли, Каземиро, Гимарайнс, Раян, Винисиус, Кунья.

Норвегия: Нюланд, Вольфе, Хеггем, Аер, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Холанн, Серлот.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.