Источник: Белый дом напрямую обратился в ФИФА с просьбой к Инфантино пересмотреть удаление Балогуна

Белый дом обращался в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) и к ее президенту Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, в ФИФА на просьбу прокомментировать ситуацию сослались на решение своего независимого дисциплинарного органа, а обращение Белого дома не могло повлиять на приостановку дисквалификации Балогуна.

24-летний форвард получил прямую красную карточку на 64-й минуте встречи США с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира и должен был пропускать матч своей команды в следующем раунде плей-офф турнира.

5 июля ФИФА приостановила дисквалификацию футболиста. Балогун сможет принять участие в матче с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026. Игра состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.