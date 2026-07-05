Мексика и Англия проведут матч на чемпионате мира 2026 года

Сборные Мексики и Англии проведут матч в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 6 июля. Игра состоится на стадионе «Ацтека» в Мексике, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Мексика — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 03:00. Estadio Azteca (Мехико)

В предыдущем раунде плей-офф Мексика обыграла Эквадор со счетом 2:0, а Англия победила ДР Конго со счетом 2:1. На групповом этапе Мексика заняла первое место в группе А с девятью очками, а Англия — в группе L с семью очками.

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