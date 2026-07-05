Тренер сборной Бельгии Гарсия об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026: «Не знал, что мы играем 1 апреля»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия сравнил решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 с первоапрельской шуткой.

«Не знал, что мы играем 1 апреля, а не 6 июля», — приводит слова Гарсии журналист Бен Джейкобс.

24-летний форвард получил прямую красную карточку на 64-й минуте встречи США с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира и должен был пропускать матч своей команды в следующем раунде плей-офф турнира.

5 июля ФИФА приостановила дисквалификацию футболиста. Балогун сможет принять участие в матче с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026. Игра состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.