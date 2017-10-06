Сборная Бразилии в кислородных масках после матча с Боливией. Фото

В Твиттере появилась фотография с футболистами сборной Бразилии после матча с Боливией (0:0). Бразильцы провели игру на высоте 3700 метров над уровнем моря, а после встречи они примерили кислородные маски для того, чтобы полностью восстановиться.

Напомним, до завершения отборочного турнира чемпионата мира 2018 года бразильцам, которые досрочно гарантировали себе участие в мировом первенстве, предстоит провести один матч – 11 октября они примут Чили.