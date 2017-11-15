Роберто Манчини: "Непопадание Италии на чемпионат мира - это что-то нереальное"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что выразил разочарование в связи с непопаданием сборной Италии на чемпионат мира-2018. Итальянцы по сумме двух стыковых матчей не сумели обыграть Швецию и не приедут в Россию летом 2018 года.

– Мне, как и всем моим согражданам, было очень грустно наблюдать за вылетом сборной Италии, – сказал в эфире программы "Все на матч" Манчини. – Мы очень хотели увидеть нашу команду на чемпионате мира в России. Я родился после 1958 года, поэтому никогда не видел, как итальянская сборная не попадает на чемпионат мира. Для меня это нечто нереальное. Очень расстроен.