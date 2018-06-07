Почетный президент РФС обрадовался, что власти Австралии будут бойкотировать ЧМ-2018

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков убежден, что бойкот правительством Австралии чемпионата мира-2018 повлияет на турнир только в лучшую сторону.

- Ну и слава богу! Главное, чтобы команда приехала, - приводит "Национальная служба новостей" слова Колоскова. - Команды приедут, потому что если не приедут, они нарвутся на большие неприятности. Мало того, что их оштрафуют, их еще могут лишить права участия в следующем мундиале.



То, что там не приедет министр спорта Австралии, от этого не убудет, наоборот будет меньше хлопот для протокольной службы ФИФА и нашего оргкомитета. Так что можно только приветствовать такое решение. Никаким образом на чемпионате не отразится, только в лучшую сторону.

Власти Австралии будут бойкотировать чемпионат мира в России