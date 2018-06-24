Овечкин не знает, будет ли поддерживать сборную России в матче с Уругваем в Самаре

Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин рассчитывает, что сборная России продолжит победную серию на домашнем чемпионате мира. На старте турнира команда Станислава Черчесова одержала две победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 8:1 и досрочно завоевала выход в плей-офф.

Сегодня, 24 июня, Овечкин прилетел в Москву. Нападающий прибыл в российскую столицу без Кубка Стэнли, который он помог завоевать своей команде в начале июня, поскольку график путешествий трофея еще не утвержден.

– Пока не знаю, буду ли я поддерживать сборную России в Самаре (матч против Уругвая состоится 25 июня. – Прим. "СЭ"), так как я только прилетел и еще ни с кем по этому поводу не разговаривал, – цитирует ТАСС Овечкина. – Конечно же, буду переживать за ребят, молодцы, выиграли две игры и надеюсь, что в дальнейшем победы так же будут наши.

Отметим, что сборная России выйдет в 1/8 финала мирового первенства с первого места в группе A, если не проиграет Уругваю.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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