Оливье Жиру: "Скорость Мбаппе - наш козырь"

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру после победы над Уругваем рассказал о взаимодействии с партнером по атаке Киллианом Мбаппе.

- Мбаппе - очень интересный нападающий. То, как он стартует издалека, то, как использует свои сильные стороны. Его скорость - наш козырь. Мне нравитя комбинировать с ним. Кажется, у нас сложилось взаимопонимание. Я могу бегать чуть позади, а он проявлять свое мастерство на острие атаки. Мы хорошо взаимодействуем, - отметил Жиру. (Артем АГАПОВ, Мария НИКУЛАШКИНА)

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