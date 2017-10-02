Нуну Роша: "Самая большая мечта - выход на чемпионат мира"

Полузащитник "Тосно" и сборной Кабо-Верде признался, что принял решение продолжить карьеру в чемпионате России после консультации с соотечественником, нападающим "Спартака" Зе Луишом. Хавбек считает, что у его команды есть шансы на попадание на чемпионат мира 2018 года.
За два тура до завершения отборочного турнира Кабо-Верде занимает второе место в группе D, набрав 6 очков в 4 матчах. Сборная Буркина-Фасо опережает команду Роши по дополнительным показателям. В двух оставшихся турах им предстоит провести очную встречу (6 ноября). 7 октября Кабо-Верде примет Сенегал.
- Шансы всегда есть, – цитирует официальный сайт ФИФА Рошу. – Сенегал – сильная команда, но возможно все. У нас очень высокая мотивация и уверенность в своих силах после двух побед над ЮАР. Затем нас ждет самая важная игра в Буркина-Фасо в ноябре. Надо хорошенько к ней подготовиться и показать все на что мы способны.
У нас очень хорошие отношения с Зе. Я советовался с ним перед переездом, он поддержал меня, но предупредил, что выступать в чемпионате России очень нелегко. Теперь я и сам это вижу. На мой взгляд, российский чемпионат – один из самых сильных в Европе. Адаптироваться к нему непросто, но самое трудное – выучить русский язык! С ним у меня пока проблемы.
Попадание на турнир в Россию? Это будет незабываемый момент для нашей страны. Поэтому наша самая большая мечта – добиться выхода на чемпионат мира.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=10/news=%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%BD%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82
shur
Успехов!
14:41