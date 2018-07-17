Нигерийских болельщиков, застрявших в Москве, заставляют врать, что они пропустили рейс по своей вине

Порядка 100 обманутых болельщиков из Нигерии пребывают в московских хостелах в ожидании возвращения на родину, сообщила пресс-секретарь волонтерской организации "Альтернатива" Юлия Силуянова. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари поручил эвакуировать своих граждан, которым теперь запрещают общаться с представителями СМИ.

- Сегодня в хостелы привезли еще 25-30 нигерийцев, - заявила Силуянова. - Президент Нигерии поручил эвакуировать всех своих граждан министру иностранных дел и министру авиации. Тот факт, что за дело взялись исполнительные власти дает нам дополнительный повод для надежды. Однако болельщикам, которые пребывают в Москве, запрещают обсуждать подробности их приезда со СМИ или предлагают врать на камеру о том, что рейс пропустили по своей вине. Точной информации об отбытии нигерийцев в консульстве нам пока не дают.

Всего на территории московского региона в настоящее время остаются около 200 нигерийских фанатов, обратные билеты которых были аннулированы мошенниками на родине. В ночь с 14 на 15 июля многие из них ночевали у посольства Нигерии в центре Москвы, после чего представители ведомства при участии "Альтернативы" расселили их в хостелы. (Евгений БЕЛОУСОВ)