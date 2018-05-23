Нигерия 12 июня проведет открытую тренировку на базе в Ессентуках

Сборная Нигерии проведет открытую тренировку в Ессентуках 12 июня, сообщает ТАСС. Нигерийцы выбрали стадион в Ессентуках в качестве тренировочной площадки на чемпионате мира-2018. Кроме команды, ожидается прибытие 50 сопровождающих лиц из Нигерии. Обслуживающий персонал прибудет в Ессентуки в начале июня.

Во время пребывания нигерийской команды в городе будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Принимающая сторона подготовила для спортсменов культурную программу.

Нигерия на ЧМ-2018 сыграет в группе с Хорватией (16 июня, Калининград), Исландией (22 июня, Волгоград) и Аргентиной (26 июня, Санкт-Петербург).

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