"Народ в слезах". 150 шведских болельщиков не смогли попасть на матч против Кореи в Нижнем Новгороде

Чартерный самолет, который должен был вылететь утром 18 июня с болельщиками сборной Швеции из стокгольмского аэропорта Арланда в Нижний Новгород, отменили из-за нехватки персонала.



Авиакомпания Maleth Aero не смогла обеспечить достаточным количеством персонала и какого-либо другого самолета для полета предложено не было.

- Народ в слезах. Мы, понятно, очень разочарованы, мы заплатили аж 15 тысяч крон (около 116 тысяч рублей. - Прим. "СЭ") за эту поездку - туда и обратно за день, - приводит Aftonbladet слова одного из болельщиков, не сумевших улететь.

Отмечается, что организатором поездки стала компания Watch it live, и она предлагала шведским болельщикам "незабываемую однодневную поездку" в Нижний Новгород на первый матч шведской сборной с командой Кореи, который состоится сегодня, 18 июня.

Швеция – Корея: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

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