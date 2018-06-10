Мохамед Салах: "Еще не знаю, смогу ли сыграть с Уругваем"

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах во время тренировки команды в Грозном в преддверии чемпионата мира рассказал журналистам о своем состоянии.

– Я чувствую, что мое плечо становится лучше, но еще неизвестно, смогу ли я сыграть в первом матче, – отметил Салах.

– Каковы перспективы сборной Египта на чемпионате мира?

– Слишком рано говорить об этом. Но я реально воодушевлен. И считаю, что предела для нас нет.

Напомним, сборная Египта выступит в группе А чемпионата мира, где сыграет с командами Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).

Салах, выступающий за "Ливерпуль", получил травму плеча в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3, 26 мая). Ранее сообщалось, что он может пропустить встречу с уругвайцами, но то точно будет готов к игре со сборной России. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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