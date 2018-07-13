Месси запретил соотечественникам Фасио и Ло Чельсо играть на ЧМ-2018

Как утверждает El Chiringuito TV, капитан сборной Аргентины Лионель Месси наложил вето на участие в чемпионате мира-2018 защитника Федерико Фасио и полузащитника Джовани Ло Сельсо.

Первый в составе "альбиселесте" провел на турнире лишь тайм, второй не сыграл ни минуты.

Таким образом подтверждается информация, что Месси оказывал прямое влияние на формирование состава сборной Аргентины на чемпионате мира.



Аргентинцы на ЧМ-2018 дошли до 1/8 финала, где проиграли сборной Франции (3:4).

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