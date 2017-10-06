Мартин О`Нил: "Северная Ирландия заслужила гол в конце матча с Германией"

Главный тренер сборной Северной Ирландии Мартин О`Нил после поражения от Германии (1:3) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что его подопечные заслужили гол в конце игры. По мнению наставника, разница забитых и пропущенных мячей у команды осталась в нормальном состоянии.

- Поражение со счетом 0:3 было бы слишком суровым для нас, - приводит SkySports слова О`Нила. - Мы заслужили гол в конце. Ранний пропущенный гол сбил нас с ног, ушло некоторое время, чтобы восстановиться. Возможно, была и моя ошибка. Играя против Матса Хуммельса и Тони Крооса сложно завладеть мячом. Но много шансов против сборной Германии быть не может. Для нас это была бонусная игра, но мы могли легко проиграть и с более крупным счетом. Однако смогли оставить разницу в нормальном состоянии.