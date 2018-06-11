Карпин назвал Россию фаворитом ЧМ-2018

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал сборную России в числе фаворитов чемпионата мира-2018. Сегодня он, испанский вратарь Икер Касильяс и бывший немецкий защитник Андреас Бреме посетили МГУ и пообщались со студентами.

– Фаворит ЧМ – Россия! Не верите? Тем хуже для вас, – цитирует официальный сайт ФИФА Карпина. – В качестве других претендентов на победу я бы назвал Германию, Испанию и Бразилию.

Андреас Бреме добавил в этот список Англию, сказав, что у британцев "группа сильных футболистов и отличный наставник", а также Аргентину.

Когда пройдет чемпионат мира по футболу