23:33 11 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Карпин назвал Россию фаворитом ЧМ-2018

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал сборную России в числе фаворитов чемпионата мира-2018. Сегодня он, испанский вратарь Икер Касильяс и бывший немецкий защитник Андреас Бреме посетили МГУ и пообщались со студентами.

– Фаворит ЧМ – Россия! Не верите? Тем хуже для вас, – цитирует официальный сайт ФИФА Карпина. – В качестве других претендентов на победу я бы назвал Германию, Испанию и Бразилию.

Андреас Бреме добавил в этот список Англию, сказав, что у британцев "группа сильных футболистов и отличный наставник", а также Аргентину.

Когда пройдет чемпионат мира по футболу

 

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Дополнительная информация

https://ru.fifa.com/worldcup/news/wait-for-video-fifa-legends-fan-interaction--mon--11-june-2955057

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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