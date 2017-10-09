Карлуш Кейруш: "Европейский футбол сильно опережает азиатский. А Россия это Европа"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш в преддверии товарищеского матча с Россией подчеркнул, что его команда приехала набираться опыта. Специалист выразил надежду на то, что иранцы станут более сплоченными.

– Для нас это честь и большая привилегия быть здесь в России, в Казани, играть на поле, где пройдут матчи чемпионата мира, и быть частью чемпионата мира, – сказал Кейруш. – Рад, что мы так уверенно прошли отборочные матчи. Надеюсь, мы станем более сплоченной командой.

– Смотрели игру между Россией и Кореей?

– Да, это была интересная, но немного странная игра. Разница между европейским и азиатским футболом – опыт. Россия показала это в матче с Кореей. Русские выглядели более зрелыми и опытными футболистами. И мы приехали сюда именно за этим – набираться опыта и учиться. Сборная России – сильный соперник, команда прибавляет. Уже сейчас она сильнее, чем на Кубке конфедераций, это мое мнение. Что касается матча, то думаю, обе наши команды покажут хороший футбол.

– Иран стоит выше России в рейтинге ФИФА. Вы – фавориты?

– Ни в коем случае. Рейтинг ФИФА – не то, что реально говорит о силе команд. Это – временная штука, развлечение для болельщиков. Мы приехали играть с хозяином чемпионата мира, с мощной европейской командой. Как я уже сказал, Европа сильно опережает Азию в развитии футбола. Нам надо сокращать отставание. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что матч Россия – Иран состоится завтра, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.