Какая задача у России на ЧМ-2018? Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какая цель стоит перед командой на домашнем чемпионате мира.

– Есть варианты, что сборная изменится в тактическом стиле?

– Вы можете заметить, что центральных защитников в нашем списке хватает. Почему их так много? Потому что, например, Камболова мы не смогли проверить на предыдущем сборе, потому что он получил травму. Наша задача сейчас – всех посмотреть. Раньше был блок Васин – Джикия, сейчас его нет. Нам надо думать, что для этого состава правильнее. Мы протестировали систему с тремя центральными защитниками. Теперь еще раз посмотрим, как быть. В соперниках у нас ведь не Бразилия, не Аргентина и не Испания.

– Какой результат на ЧМ сочтете как хороший? Какой – как приемлемый?

– Недавно читал интервью своего коллеги, он сказал, что это тот самый вопрос, на который не то чтобы невозможно ответить, но... есть барьерный бег. Если барьерист думает о последнем барьере, он обязательно споткнется на первом. И есть такой вид спорта, как тяжелая атлетика. Сначала нужно брать начальный вес. Вот для нас первый барьер и начальный вес – это групповой этап. Если не ошибаюсь, то из группы на чемпионате мира наша команда никогда не выходила. Давайте думать шаг за шагом. В групповом турнире есть три барьера: Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Если после жеребьевки все кричали "ура-ура", то теперь, наоборот, вы спрашиваете, кто будет держать Салаха. Его многие не могут удержать. А наша задача – подготовиться так, чтобы удержать.

– И все-таки, какова амбициозная задача?

– Подскажите мне, что ответить. Я за вами повторю.

– Полуфинал, например.

– (Пауза). Вы же не в первый день в футболе. А задаете вопросы, как простой болельщик. Мой принцип – спокойно делать свое дело. С разговорами и болтовней никто никогда титулы не брал. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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