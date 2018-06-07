Как встречали сборную Испании в Краснодаре. Видео

Напомним, что испанцы выбрали Краснодар в качестве своей тренировочной базы на время чемпионата мира. Завтра, 8 июня, команда проведет открытую тренировку, а 9 июня сыграет товарищеский матч против Туниса на стадионе "Краснодар".



На чемпионате мира Испания в групповом турнире встретится с Ираном, Марокко и Португалией.

Расписание ЧМ-2018 - здесь