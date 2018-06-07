21:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как встречали сборную Испании в Краснодаре. Видео


Сегодня, 7 июня, сборная Испании прибыла в Россию для участия в чемпионате мира. В аэропорту Краснодара команду встречало громадное количество людей. 

 

Напомним, что испанцы выбрали Краснодар в качестве своей тренировочной базы на время чемпионата мира. Завтра, 8 июня, команда проведет открытую тренировку, а 9 июня сыграет товарищеский матч против Туниса на стадионе "Краснодар".  

 На чемпионате мира Испания в групповом турнире встретится с ИраномМарокко и Португалией.

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