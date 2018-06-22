Источник: На матч Сербия - Швейцария не пускают с надписью "Косово"

На матч ЧМ-2018 Сербия - Швейцария не пускают тех, у кого есть надпись "Косово" на одежде, сообщает твиттер "Угодник".

- Всех на входе заставляют задирать свитер и показывать майку. Если есть слово "Косово"- до свидания, - говорится в сообщении. - Любая сербская майка фиксируется на камеру и человек с той стороны камеры по рации либо дает добро, либо банит входящего.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Всех на входе заставляют задирать свитер и показывать майку. Если есть слово "Косово"-До Свидания. Любая сербская майка фиксируется на камеру и человек с той стороны камеры по рации либо дает добро, либо банит входящего. pic.twitter.com/rb0p0Vored – Угодник (@UgodnikOnTour) 22 июня 2018 г.

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