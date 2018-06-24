Источник: Фарфану предварительно диагностировано сотрясение мозга

Форварду сборной Перу и "Локомотива" Джефферсону Фарфану предварительно диагностировано сотрясение мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к игроку. В настоящее время проводится дополнительное обследование футболиста.

33-летний нападающий был госпитализирован после столкновения с игроком молодежной сборной Перу Джереми Агирре на тренировке команды, которая состоялась 23 июня. После этого он упал и потерял сознание.

"На данный момент рабочий диагноз Фарфана – сотрясение головного мозга. Сейчас в максимальном объеме проводится допобследование. Врачи решили оставить его на три дня в больнице, в понедельник его должен осмотреть заведующий отделением. Серьезной угрозы здоровью футболиста нет", – сообщил источник.

По словам доктора сборной Перу Хулио Сегуры, результаты обследования являются благоприятными для Фарфана. Несмотря на это, форвард остался в клинике для улучшения состояния здоровья.

Когда нападающий будет выписан из больницы и сможет ли он принять участие в заключительной игре своей команды на чемпионате мира неизвестно.Соперником перуанцев по матчу третьего тура группового турнира ЧМ-2018 будет Австралия (26 июня, Сочи).

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