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23:56 9 октября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Исландия стала самой маленькой по населению страной, выходившей на чемпионат мира

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Сборная Исландии, обыграв Косово (2:0), стала первой в группе I отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команда получила прямую путевку в финальную част.

Исландия стала самой маленькой по населению страной, которая когда-либо выходила на чемпионат мира. В этом государстве насчитывают около 330 тысяч человек. Ранее рекорд принадлежал Тринидаду и Тобаго - 1,3 миллиона человек.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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hyperion

Население Гаити - около 11 миллионов. В 1974 году, когда они участвовали на ЧМ, было около 5 миллионов.

00:22

Радужка

а гаити какое население?

00:12

top220

От души поздравляю исландцев и желаю удачи хорватам в стыках! Молодцы!!!

00:09

Очень плохой мальчик

Там у них в стране вулканов больше,чем футболистов.

00:05

zenit-2017

rusfed 2.0 Половина страны заявится в гости в Россию! Ахахахах!! 00:03 10 октября

00:04

rusfed 2.0

Половина страны заявится в гости в Россию!

00:03