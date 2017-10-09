Исландия стала самой маленькой по населению страной, выходившей на чемпионат мира

Сборная Исландии, обыграв Косово (2:0), стала первой в группе I отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команда получила прямую путевку в финальную част.

Исландия стала самой маленькой по населению страной, которая когда-либо выходила на чемпионат мира. В этом государстве насчитывают около 330 тысяч человек. Ранее рекорд принадлежал Тринидаду и Тобаго - 1,3 миллиона человек.