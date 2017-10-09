Исландия стала самой маленькой по населению страной, выходившей на чемпионат мира

Сборная Исландии, обыграв Косово (2:0), стала первой в группе I отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команда получила прямую путевку в финальную част.
Исландия стала самой маленькой по населению страной, которая когда-либо выходила на чемпионат мира. В этом государстве насчитывают около 330 тысяч человек. Ранее рекорд принадлежал Тринидаду и Тобаго - 1,3 миллиона человек.
hyperion
Население Гаити - около 11 миллионов. В 1974 году, когда они участвовали на ЧМ, было около 5 миллионов.
00:22
Радужка
а гаити какое население?
00:12
top220
От души поздравляю исландцев и желаю удачи хорватам в стыках! Молодцы!!!
00:09
Очень плохой мальчик
Там у них в стране вулканов больше,чем футболистов.
00:05
zenit-2017
rusfed 2.0 Половина страны заявится в гости в Россию! Ахахахах!! 00:03 10 октября
00:04
rusfed 2.0
Половина страны заявится в гости в Россию!
00:03