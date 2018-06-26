Илья Кутепов: "Никакое поражение не добавляет позитива"

Защитник сборной России Илья Кутепов после тренировки в Новогорске отметил, что наша команда хотела занять первое место место в группе.

- Есть мнение, что поражение, которое произошло в матче, не имеющем турнирного значения, даже полезно для сборной России поскольку приведут в чувства нашу команду. Или никакого позитива в поражении быть не может?

- Никакое поражение никогда не добавляет позитива. Не могу сказать, что этот матч не имел для нас смысла, все-таки хотелось занять первое место в группе. Уругвай - это команда высокого класса. Учитывая, что мы долгое время играли вдесятером, я не могу сказать, что это поражение окунуло нас в негатив. Мы профессионалы и все правильно оцениваем. Впереди у нас очень важный матч.

- Готова ли команда с противостоянию с испанскими футболистами, которые являются одними из сильнейших в мире?

- Тяжело сказать, мы ведь только вчера отыграли. Думаю, что первого числа мы увидим, готовы или нет.

- Что думаете о Рамосе и Пике?

- Отвечу коротко - это "Барселона" и "Реал". Это говорит само за себя. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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