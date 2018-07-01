19:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игорь Акинфеев: "Сегодня мы убедили всех, что Россия умеет играть в футбол!"


Голкипер сборной России Игорь Акинфеев поблагодарил всех болельщиков за поддержку в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти россияне оказались сильнее – 4:3.

– Хочу поблагодарить всех любителей футбола за поддержку, - заявил Акинфеев во флэш-интервью. – Не всегда же испанцам должно везти. На сей раз удача была на нашей стороне. Мы проводим фантастический чемпионат мира. Сегодня мы всех убедили в том, что Россия умеет играть в футбол!

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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