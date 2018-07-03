Главный тренер сборной Швеции: "Стадион "Санкт-Петербург" - магический"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон на пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала ЧМ-2018 над Швейцарией (1:0) отметил стадион "Санкт-Петербург", на котором проходила игра.

- Ибрагимовича в команде больше нет. Значит ли это, что теперь на Форсберга оказывается большое давление?

- Я не думаю, что он унаследовал давление от кого-то. Форсберг - один из креативных футболистов. Он многое вкладывает в результат.

- Как вам стадион "Санкт-Петербург"?

- Стадион - магический. Наши болельщики тоже были волшебны. Мексиканцы заглушали нас в предыдущем матче, но сегодня мы слышали наших фанатов с первой до последней минуты. Мы рады, что отблагодарили болельщиков за поддержку.

- Поразило то, что болельщики скандировали ваше имя. Слышали ли вы это во время матча?

- Это нереальные ощущения. Когда вы встаете на бровку, и болельщики скандируют ваше имя. Во время матча я погружен в игру. После матча я слышал это. И мне хочется обнять и поблагодарить фанатов за это.

- Швецию недооценивают?

- Мы - хорошая команда, мы заслужили свой результат. То, что думают другие, нас не очень интересует. Мы фокусируемся на всем поэтапно. Следующий матч у нас в субботу. (Гоша ЧЕРНОВ)

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