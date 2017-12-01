Главный тренер сборной Египта: "Уругвай выделяется, остальные будут бороться за вторую путевку"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер после окончания жеребьевки финальной части чемпионата мира отметил, что его команда попала в сильную группу, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, что Египет попал в одну группу со сборным России, Уругвая и Саудовской Аравии.

- Все команды очень сильные, но мы будем бороться. Уругвай выделяется на общем фоне в нашей группе, остальные сразятся на вторую путевку в плей-офф.

Матч открытия Россия - Саудовская Авария пройдет 14 июня в Москве на стадионе "Лужники" в 18.00 по московскому времени.

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