ФИФА отстранила Герреро за допинг на месяц

Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил нападающего сборной Перу Паоло Герреро за положительную пробу на допинг, сообщает пресс-служба Федерации футбола Перу. Запрещенное вещество в организме игрока было найдено после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины (0:0), который состоялся 5 октября.

Какое именно вещество было найдено, не сообщается. Срок отстранения - 30 дней. За это время Герреро имеет право вскрыть пробу Б или предоставить другие доказательства своей невиновности. В любом случае форвард пропустит стыковые матчи за путевку на ЧМ-2018 против Новой Зеландии, которые состоятся 11 и 16 ноября.

Отметим, Герреро является рекордсменом сборной Перу по количеству мячей за команду. На его счет 33 гола. В этом отборочном цикле он забил 5 мячей - Уругваю, Аргентине, Чили и Венесуэле (2).