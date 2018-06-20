Фернандо Йерро: "Мы не ожидали такой сложной игры с Ираном"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился эмоциями после победы над Ираном (1:0) на ЧМ-2018.

- Мы получили три очка - вот что я думаю об этом матче. Был трудный матч. Было два-три отрезка, которые отличались друг от друга. Мы часто прерывали свой ритм. Игра много раз останавливалась, были паузы.

После перерыва ребята выполнили план. Мы столкнулись с очень сложным соперником, мы не ожидали такого. Иран оборонялся в десять человек, и их было тяжело пройти. Сегодня я видел, как скамейка жила игрой. Я доволен этим. На этом чемпионате не будет легких матчей. Нам надо улучшать игру и мы улучшаем ее. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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