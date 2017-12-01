19:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дмитрий Комбаров: "Россию можно назвать фаворитом своей группы"

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Защитник сборной России Дмитрий Комбаров, комментируя итоги жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018, отметил, что нашей национальной команде досталась хорошая группа. В квартет А кроме России попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Матч открытия, напомним, пройдет в "Лужниках" с саудовцами.

– У нас хорошая группа, – отметил Комбаров. – Но на чемпионате мира не бывает слабых команд. Будем выходить и играть.

– Россию можно назвать фаворитом?

– Думаю, можно, потому что Россия – хозяйка чемпионата мира. Да в и целом оцениваю уровень нашей команды, как очень хороший. Вполне можем составить конкуренцию любой команде.

– В 1/8 финала, скорее всего, Россию будут ждать Испании или Португалия. Это серьезно?

– Повторюсь, что на таком турнире собираются все сильнейшие. Португалия или Испания – будет интересно.

– Хорошо, что начинаем с саудовцами, чтобы почувствовать турнир?

– У нас очень хороший расклад, если оценивать жеребьевку и календарь. (Андрей СИЗЯКИН)

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!

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Уругвай, Египет, Саудовская Аравия - выйдет ли Россия из группы ЧМ-2018?
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КОММЕНТАРИИ (6)
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skalnyi

Уругвай и три претендента на второе место в группе

20:41

des007

Одно только пожелание к официальным лицам и футболистам - заткнитесь нахер.

20:31

shpasic

Комбаров ещё от наркоза не отошёл. простим ему.

20:05

Очень плохой мальчик

Дима,нам до Уругвая как до Луны. Там один Каванни сильнее тебя,Кутепова,Кудряшова и Нойштедтера вместе взятых.

19:56

LEHAAAAAAAAA

Он вообще понимает что говорит? Как Россия может быть фаворитом находясь в одной группе с Уругваем который объективно сильней?

19:46

Лютый!

С такими инвалидами как ты в составе, нас даже с Саудовской Аравией фаворитами не назовешь.

19:43