Дмитрий Комбаров: "Россию можно назвать фаворитом своей группы"

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров, комментируя итоги жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018, отметил, что нашей национальной команде досталась хорошая группа. В квартет А кроме России попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Матч открытия, напомним, пройдет в "Лужниках" с саудовцами.
– У нас хорошая группа, – отметил Комбаров. – Но на чемпионате мира не бывает слабых команд. Будем выходить и играть.
– Россию можно назвать фаворитом?
– Думаю, можно, потому что Россия – хозяйка чемпионата мира. Да в и целом оцениваю уровень нашей команды, как очень хороший. Вполне можем составить конкуренцию любой команде.
– В 1/8 финала, скорее всего, Россию будут ждать Испании или Португалия. Это серьезно?
– Повторюсь, что на таком турнире собираются все сильнейшие. Португалия или Испания – будет интересно.
– Хорошо, что начинаем с саудовцами, чтобы почувствовать турнир?
– У нас очень хороший расклад, если оценивать жеребьевку и календарь. (Андрей СИЗЯКИН)
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skalnyi
Уругвай и три претендента на второе место в группе
20:41
des007
Одно только пожелание к официальным лицам и футболистам - заткнитесь нахер.
20:31
shpasic
Комбаров ещё от наркоза не отошёл. простим ему.
20:05
Очень плохой мальчик
Дима,нам до Уругвая как до Луны. Там один Каванни сильнее тебя,Кутепова,Кудряшова и Нойштедтера вместе взятых.
19:56
LEHAAAAAAAAA
Он вообще понимает что говорит? Как Россия может быть фаворитом находясь в одной группе с Уругваем который объективно сильней?
19:46
Лютый!
С такими инвалидами как ты в составе, нас даже с Саудовской Аравией фаворитами не назовешь.
19:43