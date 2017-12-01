Дмитрий Комбаров: "Россию можно назвать фаворитом своей группы"

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров, комментируя итоги жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018, отметил, что нашей национальной команде досталась хорошая группа. В квартет А кроме России попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Матч открытия, напомним, пройдет в "Лужниках" с саудовцами.

– У нас хорошая группа, – отметил Комбаров. – Но на чемпионате мира не бывает слабых команд. Будем выходить и играть.

– Россию можно назвать фаворитом?

– Думаю, можно, потому что Россия – хозяйка чемпионата мира. Да в и целом оцениваю уровень нашей команды, как очень хороший. Вполне можем составить конкуренцию любой команде.

– В 1/8 финала, скорее всего, Россию будут ждать Испании или Португалия. Это серьезно?

– Повторюсь, что на таком турнире собираются все сильнейшие. Португалия или Испания – будет интересно.

– Хорошо, что начинаем с саудовцами, чтобы почувствовать турнир?

– У нас очень хороший расклад, если оценивать жеребьевку и календарь. (Андрей СИЗЯКИН)

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!