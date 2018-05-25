Диего Марадона: "У Сампаоли нет игрового плана"

Легендарный аргентинец Диего Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. По его словам, с этим специалистом аргентинцам будет непросто выиграть ЧМ-2018.

– Есть более способные тренеры, чтобы управлять сборной, – цитирует A Bola Марадону. – У Сампаоли нет конкретного игрового плана, костяка. Я читал, что он сыграет по схеме 2-3-3-2. Это смешно. Так никто не играл с 1930 года. Надеюсь, что все сложится в итоге хорошо, но в группе с Исландией, Нигерией и Хорватией будет нелегко.