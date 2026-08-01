Источник: вратарь сборной Кабо-Верде Возинья может продолжить карьеру в Марокко

40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья ведет переговоры с «Берканом» из чемпионата Марокко, сообщает Globo.

По данным источника, вратарь, который находится в статусе свободного агента, обсуждает с клубом последние детали личного контракта.

Ранее президент «Коло-Коло» Анибаль Моса подтвердил информацию о том, что Возинья продолжит карьеру в чилийском клубе. Но футболист не приехал в расположение команды.

Возинья принял участие в чемпионате мира-2026, где сборная Кабо-Верде в 1/16 финала уступила сборной Аргентины в дополнительное время (2:3). До начала турнира на аккаунт голкипера в соцсети было подписано около 56 тысяч человек, сейчас у него 29,5 миллиона подписчиков.

После ЧМ-2026 стоимость игрока на Transfermarkt выросла в 10 раз — с 50 до 500 тысяч евро.