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Сегодня, 11:10

Блогер АртПо — об Инфантино: «Увидел меня, прищурился и отошел — «воздух»

Сергей Ярошенко

Блогер Артем Польшаков (АртПо) в разговоре с «СЭ» рассказал, как в ФИФА проигнорировали его просьбу о помощи с аккредитацией на матчи чемпионата мира-2026, несмотря на обещание президента Джанни Инфантино о помощи.

Блогер встретился с президентом ФИФА после игры Аргентина — Алжир (3:0). В ходе разговора россиянин попросил главу ФИФА помочь ему с аккредитацией на матчи турнира. Инфантино поручил своему помощнику заняться этим вопросом.

«Как обычно, «воздух везде просвистел». Я списался с человеком, ответственным за стадион. Он мне сказал: «Да, мы поможем. Мистер «П» тебе ведь обещал (так они называют президента Инфантино, — поясняет Артем). Я отправил все данные, свой паспорт. Он мне сказал: «Да, мы тебе поможем». В итоге я ему прописал все матчи. Но ничем не помогли. В итоге я потом опять поехал на мероприятие ФИФА, где встретил Инфантино. Он всем давал там интервью, но когда увидел меня, прищурился и отошел, не стал мне давать интервью. Я думаю, он видел мой ролик, потому что он набрал 9 миллионов просмотров и везде разлетелся. Он меня опрокинул? «Воздух», да», — сказал Польшаков «СЭ».

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Джанни Инфантино
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